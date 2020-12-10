Политика

11:06 10.12.2020

У Украины пока нет альтернативы МВФ, но программу должны были принять еще год назад - Гройсман

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У Украины пока нет альтернативы МВФ, но программу должны были принять еще год назад - Гройсман

Правительство Украины должно было согласовать четкую программу сотрудничества с Международным Валютным Фондом еще в октябре прошлого года, а затем четко двигаться по ней и не доводить финансовую систему страны до нынешнего состояния, заявил экс-премьер-министр Украины (2016-2019гг) Владимир Гройсман.

"Важно было получить договор еще в октябре прошлого года. Ошибкой было то, что они уехали, и с ними не договорились (тогда - ИФ). Для меня это был очень плохой сигналю И сейчас это проблема. Чем дальше - тем хуже. У нас нет возможности пережить этот трудный период без ресурса МВФ", - сказал Гройсман в программе "Бацман".

Он отметил, что альтернативных Фонду источников финансирования в Украине немного. Падение мировой экономики влечет сужение международной торговли. Вместе с тем, это не значит, что не надо наводить порядок во внутренних структурах, которые ежедневно наполняют бюджет - таможни и налоговой.

"За несколько лет мое правительство смогло добиться привлечения дополнительных 100 млрд грн с таможни. Это серьезный ресурс. При этом я был далек от мысли, что мы полностью победили контрабанду. Мы ввели электронный реестр НДС, и на следующий же день предприниматели сказали, что это реальная система, и коррупции в ней нет. Очевидно, сейчас важна прозрачность - в государственных закупках, на таможне, в налоговой", - сказал Гройсман.

 

Теги: #гройсман #мвф
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