ЕС дал Украине EUR600 млн для противодействия COVID-19 и власти должны на них обеспечить бесплатную вакцинацию всех украинцев - Порошенко

Финансовая помощь, которую без каких-либо условий предоставил Украине Евросоюз, должна быть использована для бесплатной вакцинации всех украинцев от коронавируса, заявил в видеообращении пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Рад сообщить, что Украина получила финансовую помощь от Европейского Союза для противодействия эпидемии COVID-19. Мы благодарны нашим европейским партнерам, которые не оставляют Украину в трудное время и четко демонстрируют, кто является нашим настоящим союзником. И мы тоже работали для того, чтобы Украина получила этот транш без каких-либо условий", - сказал Порошенко.

"Вместе с тем, мы жестко требуем от власти - эти средства не должна постигнуть судьба Антиковидного фонда, когда миллиарды гривень, которые должны были спасать украинцев и позволить стране преодолеть эпидемию, закатали в асфальт для пиара президента и откатов для его друзей", - предостерег политик.

По словам Порошенко, EUR600 млн помощи - это 20 млрд грн. "Уверен, на все эти средства украинское правительство должно закупить вакцину от лучших мировых производителей, чтобы бесплатно провакцинировать всех украинцев. Это - ключ к преодолению эпидемии и безопасности для наших граждан", - отмечает лидер "Евросолидарности".