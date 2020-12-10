Политика

09:48 10.12.2020

Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

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Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не допускает переформатирования монобольшинства "Слуги народа" в парламенте.

"Пока что нет. Фракция ("Слуга народа" - ИФ) работает, фракция набирает достаточно большое количество голосов за те или иные законопроекты. Есть законопроекты, которые делят фракцию в какой-то пропорции: кто-то поддержал, кто-то не поддержал. А так по результатам голосования - 205, 209, 210, 215 голосов. С учетом того, что сегодня большое количество наших коллег болеет, кто-то работает в регионах, я думаю, что монобольшинство демонстрирует, что оно сегодня существует", - сказал Разумков в эфире "5 канала" в среду вечером, отвечая на вопрос, допускает ли он переформатирование монобольшинства.

Спикер также подчеркнул, что остается членом команды президента Украины Владимира Зеленского.

 

Теги: #разумков #рада
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