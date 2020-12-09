Политика

20:40 09.12.2020

Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже: Украина показала всем, что заинтересована в мире, а РФ блокирует выполнение договоренностей

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Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже: Украина показала всем, что заинтересована в мире, а РФ блокирует выполнение договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париж отмечает, что Украина показала всему миру, что заинтересована в установлении мира, однако движение должно быть двусторонним.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", - приводит слова Зеленского пресс-служба главы государства.

Так, президент подчеркнул, что на прямых переговорах лидеров государств - участников Нормандского формата можно достичь наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе.

Также он отметил, что Украина готова к новому этапу разведения войск, разминирования новых участков и к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

По словам президента, впервые за годы войны удалось установить "реальный режим прекращения огня" на Донбассе, который длится с 27 июля 2020 года, и сохранить жизни украинцев.

"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина - это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", - заявил Зеленский.

В свою очередь партнеры по Нормандскому формату отметили продвижение со стороны Украины на пути к миру.

Теги: #зеленский #донбасс #норманди
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