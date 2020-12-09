Политика

19:51 09.12.2020

Западные дипломаты призвали власти Беларуси не препятствовать выполнению их дипломатических обязанностей

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Западные дипломаты призвали власти Беларуси не препятствовать выполнению их дипломатических обязанностей

Главы дипломатических миссий ЕС и государств-членов ЕС, представленных в Минске, а также Великобритании, Швейцарии и США встретились в среду с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Главы миссий призвали власти страны воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении своих стандартных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания", - заявили в представительстве Европейского союза в Белоруссии в среду.

Там также высказали ожидание, что "белорусская сторона согласится на возвращение в Беларусь послов Литвы и Польши и их штата дипломатических сотрудников к концу года".

Дипломаты осведомились о планах белорусских властей в отношении "выполнения требований Конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права".

По их мнению, это выразилось бы в "прекращении задержаний, насилия и бесчеловечного обращения с мирными протестующими", "освобождении всех политических заключенных и несправедливо задержанных", "судебном преследовании тех, кто санкционировал и совершал акты насилия и бесчеловечного обращения", "проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением".

Дипломаты также проинформировали министра о возможных сценариях, по которым могли бы развиваться соответствующие двусторонние отношения, "если бы власти Беларуси предприняли ощутимые и значительные шаги по восстановлению верховенства права".

"Дипломаты повторили, что их правительства готовы оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость Беларуси, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее", - подчеркнули в представительстве ЕС.

Теги: #дипломаты #призыв #запад #беларусь
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