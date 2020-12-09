Гройсман: январский локдаун - это тупик

Жесткий локдаун, запланированный Кабинетом министров Украины на январь - это уже тупик, а не реальный системный шаг государственной политики по поддержке экономики и людей, сказал премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман

"Сейчас власть говорит о повторном карантине. Это тупик!", - сказал Гройсман в программе "Бацман".

Как отметил политик, украинцы сейчас в отчаянии, поскольку с одной стороны им страшно заболеть и не получить доступа к лечению, а с другой - люди боятся того, что карантин отнимает возможность заработать.

По его мнению, есть три важнейшие аспекты, которыми нужно было системно заниматься - с цифрами, расчетами и периодами выполнения. Речь о медицине, реальном секторе и социальной защите наиболее уязвимых слоев населения.

"А власть движется в режиме, когда то, что надо на позавчера, делают послезавтра. Этот разрыв негативно влияет на ситуацию", - отметил Гройсман.