Политика

18:42 09.12.2020

Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

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Зеленский просит Раду не рассматривать его законопроект о перезагрузке КС до получения выводов Венецианской комиссии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой не рассматривать инициированный им для перезагрузки Конституционного суда законопроект до получения выводов Венецианской комиссии по ситуации, сложившейся после принятия судьями КС решения по системе электронного декларирования и уголовной ответственности за заведомо недостоверное декларирование, сообщают в Офисе президента Украины.

"Законопроект, который был инициирован президентом Украины для перезагрузки Конституционного суда, направлен только на то, чтобы восстановить доверие граждан к конституционному судопроизводству. Глава государства обратился с просьбой в парламент не рассматривать этот законопроект до того момента, как получим выводы Венецианской комиссии относительно ситуации, которая сложилась после уничтожения судьями Конституционного суда Украины системы контроля за электронным декларированием в нашем государстве, и в отношении самого этого решения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Украины в среду вечером.

В ОПУ добавили, что ожидают выводов Венецианской комиссии уже в конце текущей недели.

В Офисе президента выразили убеждение, что Конституционный суд Украины как институт вполне может действовать так, чтобы получить от общества высокий уровень уважения и доверия, обеспечить безусловное соблюдение и выполнение конституционных ценностей, принципов и норм.

"Но вынуждены констатировать, что часть нынешнего состава судей Конституционного суда своим решением №13-р от 27 октября 2020г по системе электронного декларирования и уголовной ответственности за заведомо недостоверное декларирование, принятым вопреки конституционным ценностям, с многочисленными нарушениями норм закона "О Конституционном суде Украины", действующих международных договоров Украины, Регламента самого Суда, а также в условиях реального конфликта интересов многих судей и без надлежащего соблюдения процедуры, сделало уважение и доверие к деятельности этих конкретных судей КС фактически невозможным", - говорится в сообщении Офиса президента Украины.

В ОПУ подчеркивают, что нарушение отдельными судьями конституционных ценностей и норм действующего законодательства не должно повлечь долгосрочное недоверие граждан к органу конституционной юрисдикции Украинского государства в целом.

"Общество никогда не согласится с разрушением всех реформ, в том числе и антикоррупционных, которые были проведены для интеграции Украины в сообщество цивилизованных государств мира. Именно такое разрушение и является главной угрозой от деятельности имеющегося состава Конституционного суда, а не института как такового", - убеждены в Офисе президента.

Согласно информации, в Верховной Раде есть более десяти законодательных инициатив, которые призваны вывести Украину из кризиса, спровоцированного судьями Конституционного суда. "Не может идти речи о том, что принятие лишь какого-то одного закона достаточно для того, чтобы восстановить полноценную работу антикоррупционной инфраструктуры, в том числе электронного декларирования, а также для того, чтобы восстановить доверие к деятельности КСУ", - добавляют в Офисе и подчеркивают, что позиция ОПУ заключается в необходимости восстановить уважение и доверие общества к КС, "подорванное отдельными судьями, которые голосовали за это позорное решение".

Теги: #законопроект #венецианская_комиссия #зеленский #кс
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