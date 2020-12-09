Разблокирование переговоров в Нормандском формате способствовало достижению самого длительного режима тишины на Донбассе – Корниенко

Разблокирование переговоров в Нормандском формате способствовало достижению самого длительного режима всеобъемлющего прекращения огня за весь период войны на Донбассе, возвращению около 200 пленных, а также урегулированию "газового" спора с РФ, сказал первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Благодаря тому, что президенту Зеленскому и его команде удалось разблокировать процесс переговоров в "Нормандском формате", сейчас мы имеем самый длительный за весь период войны на Донбассе режим всеобъемлющего прекращения огня, который действует с 27 июля. Вспомните 2019-й, когда Зеленский только начал попытки перезапустить мирные переговоры. Тогда на фронте фиксировали ежедневные обстрелы, погибали наши военные и гражданские", – отметил он.

Корниенко подчеркнул, что нынешний режим тишины сложно назвать безупречным, поскольку есть нарушения и боевые потери, но "эти более четырех месяцев затишья являются беспрецедентными: еще никогда не было такой низкой интенсивности обстрелов, а главное – удалось сохранить десятки жизней украинцев".

Еще одним достижением украинской стороны на Нормандской встрече политик назвал возвращение около 200 украинских пленных, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и Крыму.

Также Корниенко обратил внимание на существенное изменение политики государства в отношении Донбасса по сравнению со стратегией предыдущей власти.

"Президент Зеленский заботится не о текущих политических выгодах, а о людях. Поэтому за этот год немало было сделано для гражданского населения по обе стороны от линии разграничения. Восстановлено разрушенный в 2015 году мост в Станице Луганской через реку Северский Донец. Теперь люди могут пересекать линию разграничения в нормальных условиях. На Луганщине создано новое КПВВ с санитарными зонами, пунктами предоставления админуслуг, медицинскими пунктами. Проведена реконструкция существующих КПВВ", – уточнил парламентарий.

По его словам, Украина также определяет новые пункты разведения сил и средств, точки для возможного гуманитарного разминирования.

"Власть продолжает оказывать все необходимые социальные услуги для своих граждан с временно оккупированных территорий. Кроме того, абитуриенты оттуда получили возможность вступать в наши вузы по упрощенной процедуре", – отметил он.

Вместе с тем еще одним достижением команды Зеленского на саммите лидеров "Нормандской четверки" Корниенко назвал урегулирование "газового" спора с Российской Федерацией.

"Благодаря этому наш бюджет получил миллиарды долларов, которые "Газпром" выплатил Украине по решению Стокгольмского арбитража. Также был подписан выгодный за время Независимости контракт на транзит газа", – уточнил политик.

Руководитель партии "Слуга народа" отмечает, что за год не удалось достичь всего запланированного, поскольку свои коррективы в переговорный процесс внесли пандемия и смена власти в США.

"Сейчас Россия пытается понять, какой будет политика в отношении нее и всего региона у новоизбранного американского президента Джо Байдена. Ведь он способен давить на Россию сильнее и вообще больше фокусироваться на украинском вопросе. От политики США будут зависеть следующие шаги Кремля в переговорах, поэтому пока от нее вряд ли можно ожидать какого-то прогресса", – пояснил Корниенко.

Также, акцентирует он, в переговорах по поводу прекращения войны на Донбассе действующая власть вынуждена считаться с "дипломатическим наследием, которое оставил Порошенко". С его слов, это, например, так называемая "формула Штайнмайера", которую согласовал пятый президент Украины еще в 2016 году на переговорах в Нормандском формате, или Минские договоренности, некоторые пункты которых согласованы предыдущим главой государства "в противоречивом виде".

В то же время, Корниенко подчеркнул, что команда президента Зеленского хочет настоящего, длительного мира на Донбассе, который предусматривает полную деоккупацию, выведение наемников и российских военных, демилитаризацию и восстановление политического процесса.

"Тогда мы сможем считать мир на востоке страны полноценным. Благодаря почти полной тишине на большей части линии разграничения команда президента смогла дать сигнал украинцам по обе стороны линии фронта: нам нужен мир, и мы делаем все, чтобы его достичь", – сказал он.

Политик убежден, что ситуация по сравнению с той, что была год назад, перед саммитом "Нормандской четверки", изменилась кардинально.

"Необходимость провести новую встречу в этом формате, очевидно, есть. Команда президента готова к участию в саммите "Нормандской четверки" еще до конца этого года", – добавил Корниенко.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась первая за последних три года встреча лидеров «нормандской четверки». В рамках саммита Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике. Вместе с тем они договорились о проведении следующей встречи в апреле 2020-го при условии выполнения всех пунктов коммюнике.