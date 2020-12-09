Политика

17:39 09.12.2020

Порошенко предложил 6 шагов для обеспечения мира на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей

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Порошенко предложил 6 шагов для обеспечения мира на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в годовщину Нормандской встречи в Париже предложил конкретные шаги на пути к обеспечению мира на Донбассе.

В своем видеообращении он подчеркнул, что власть должна через восстановление реформ, соблюдение верховенства права, успех на антикоррупционном фронте и экономический рост укреплять устойчивость Украины в отпоре российскому агрессору.

"Предлагаю такую философию движения к миру на Донбассе на основе выполнения Минских договоренностей.

Во-первых, возобновление работы над "дорожной картой" имплементации Минска, которая бы предусматривала четкую последовательность шагов на основе верификации со стороны ОБСЕ и соблюдения принципа "сначала безопасность".

Во-вторых, закрытие границы и четкий график вывода российских оккупационных войск и вооружения с Донбасса.

В-третьих, размещение "голубых касок" ООН по поддержанию мира на территории ОРДЛО по мандату Совета безопасности ООН, которая бы способствовала выполнению обязательств по безопасности и созданию надлежащих условий для проведения местных выборов.

В-четвертых, постоянное повышение санкционного давления на российского агрессора.

В-пятых, укрепление украинской армии, усиление ее материально-финансового обеспечения и оживление сотрудничества с международными партнерами с целью получения высокотехнологичного летальной оружия.

В-шестых, активное участие американской стороны в переговорном процессе на донбасском треке, в том числе через ее привлечение к нормандскому формату после смены администрации в Белом доме", - сказал в видеообращении Порошенко.

Пятый президент также отметил, что для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным действующий президент Украины Владимир Зеленский согласился на уступки, которые "обнулили" принцип "сначала безопасность". "И теперь украинские дипломаты должны прилагать немало усилий, чтобы к нему вернуться", - сказал Порошенко.

Он подчеркивает: через год в Офисе президента Украины прошла эйфория от встречи в Париже. "Стрелять не прекратили. Стрелять стали на так часто - это правда. Погибших меньше, и это хорошо. Но мир не наступил, и даже не приблизился", - констатировал политик.

Порошенко предостерег, что шаткая пауза на Донбассе в любой момент может взорваться новой эскалацией.

"На дипломатическом фронте украинская власть практически свернула борьбу с Кремлем. Это дезориентирует наших международных партнеров", - отметил он.

Теги: #инициативы #порошенко #мир #донбасс
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