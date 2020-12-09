Кабмин согласовал назначение главой Днепропетровской обладминистрации ее экс-главы Резниченко

Кабинет министров Украины согласовал назначение Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации и увольнение с этой должности Александра Бондаренко.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

Резниченко был главой Днепропетровской ОГА с марта 2015 по июнь 2019 года, а ранее - главой Запорожской ОГА.

Также правительство согласовало увольнение действующего главы ОГА Александра Бондаренко.

Бондаренко был назначен главой Днепропетровской облгосадминистрации 14 сентября 2019 года.