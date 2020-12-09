Лидеры ЕС на саммите обсудят выполнение Минских соглашений и продлят секторальные санкции для РФ

Лидеры Европейского Союза обсудят выполнение Минских договоренностей, направленных на разрешение конфликта на востоке Украины, и продлят секторальные санкции для России, сообщил в среду официальный представитель ЕС на условиях анонимности.

"Мы намерены, как обычно, обсудить состояние выполнения Минских договоренностей, и потом, если нужно, мы продолжим с продлением санкций", - сообщил он накануне заседания глав государств и правительств стран-членов ЕС, который пройдет физически в Брюсселе 10-11 декабря, добавив: "Никто не сказал, что мы не должны этого делать".

Секторальные санкции для РФ продлевают каждые полгода.