Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение подписал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Президент Франк-Вальтер Штайнмайер по рекомендации федерального правительства подписал распоряжение о выборах в Бундестаг в 2021 году. Выборы 20-го немецкого Бундестага пройдут 26 сентября 2021 года", - сообщила пресс-служба немецкого президента в среду.

Бундестаг избирается сроком на 4 года по смешанной избирательной системе. По итогам выборов победившая партия или партийный блок предлагают свою кандидатуру на пост канцлера.