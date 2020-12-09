Политика

16:11 09.12.2020

Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года

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Парламентские выборы в ФРГ пройдут 26 сентября 2021 года

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября 2021 года, соответствующее распоряжение подписал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Президент Франк-Вальтер Штайнмайер по рекомендации федерального правительства подписал распоряжение о выборах в Бундестаг в 2021 году. Выборы 20-го немецкого Бундестага пройдут 26 сентября 2021 года", - сообщила пресс-служба немецкого президента в среду.

Бундестаг избирается сроком на 4 года по смешанной избирательной системе. По итогам выборов победившая партия или партийный блок предлагают свою кандидатуру на пост канцлера.

Теги: #бундестаг #фрг #выборы
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