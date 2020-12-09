Политика

14:26 09.12.2020

Киев призывает не участвовать в "приватизации" госконцерна "Массандра" – МИД

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Киев призывает не участвовать в "приватизации" госконцерна "Массандра" – МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой "приватизацией" Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая "приватизация" имущества. Итак, любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна "Массандра" является преступлением", - говорится в комментарии украинского внешнеполитического ведомства, обнародованном в среду.

Правоохранители осуществляют уголовное производство по факту незаконной национализации концерна "Массандра" оккупационными властями, говорится в сообщении, а в соответствии с указом президента от 15 мая 2017 года в отношении экспроприированного российской оккупационной администрацией предприятия были введены ограничительные меры (санкции), продленные до июня 2021 года.

"Призываем международное сообщество не участвовать в так называемой "приватизации" и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #комментарий #массандра #мид
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