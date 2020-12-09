Политика

14:20 09.12.2020

Секретарем Харьковского горсовета стал первый заместитель Кернеса

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Секретарем Харьковского горсовета стал первый заместитель Кернеса

Секретарем Харьковского горсовета VIII созыва избран депутат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов.

Как сообщила на сессии глава счетной комиссии Надежда Тимофеева, в голосовании за секретаря приняли участие 75 из 84 депутатов горсовета. 73 депутата проголосовали за Терехова.

Избрание секретаря Харьковского горсовета проходило в режиме тайного голосования.

Кроме того, Харьковский городской совет утвердил заместителей городского головы. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 63 депутата, против - 9, воздержались - 8.

Первым заместителем городского головы стал Александр Новак, который ранее занимал должность секретаря Харьковского горсовета.

Еще девять заместителей сохранили свою должность. Заместителем городского головы по вопросам ЖКХ стал Семен Сирота, а Андрей Руденко, ранее занимавший эту должность, стал заместителем по вопросам обеспечения жизнедеятельности города. Таким образом, общее количество заместителей городского головы Харькова увеличилось с 11 до 12.

Депутат горсовета от "Блока Светличной "Разом" Игорь Черняк предлагал исключить из списка заместителей Сироту, ссылаясь на то, что тот является обвиняемым по делу о хищении бюджетных средств. Но предложение Черняка не набрало необходимого количества голосов.

Как известно, по действующему законодательству секретарь городского совета осуществляет полномочия городского головы в случае досрочного прекращения или невозможности выполнения городским головой своих полномочий.

 

Теги: #назначения #харьков #горсовет
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