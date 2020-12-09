В отсутствие Кернеса председательствующим на сессии Харьковского горсовета стал секретарь предыдущего созыва

Харьковский горсовет VIII созыва избрал председательствующего, который будет вести сессию в отсутствие городского головы Геннадия Кернеса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по предложению депутатов от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" председательствующим был избран Александр Новак, который был секретарем горсовета предыдущих созывов.

За Новака проголосовали 48 депутатов.

Глава Харьковской городской избирательной территориальной комиссии Ольга Мозговая поставила этот вопрос на голосование, ссылаясь на норму регламента, принятую депутатами предыдущего горсовета на последней сессии, которая предусматривает избрание председательствующего для ведения первой сессии, если городской голова отсутствует на ней по уважительным причинам.

Избранию председательствующего пыталась помешать часть депутатов. В частности, представитель ОПЗЖ Анатолий Родзинский утверждал, что Мозговая не имеет права ставить этот вопрос на голосование. Он также считал, что необходимо избирать для ведения сессии не председательствующего, а президиум. На некоторое время трибуна была заблокирована депутатами от разных политсил. Однако Мозговая все-таки поставила вопрос на голосование. Сначала он не набрал необходимое количество голосов. Часть депутатов заявили, что не успели зарегистрироваться. Мозговая поставила вопрос на голосование еще раз. "За" Новака проголосовали 48 депутатов.

Как сообщалось, Геннадий Кернес, который был переизбран городским головой Харькова на сессии отсутствует, поскольку находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".