В ЕС вновь призвали Украину продолжать борьбу с коррупцией и напомнили о готовности помочь

В Европейском Союзе вновь призвали Украину продолжать укреплять верховенство права и бороться с коррупцией.

Соответствующий призыв прозвучал в ходе онлайн-встречи высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Европейской Комиссии Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, которая состоялась 8 декабря, сообщает пресс-служба Внешней дипломатической службы ЕС.

"Признавая прогресс Украины на пути реформ, несмотря на дестабилизирующие действия России и конфликт на Востоке, равно как и проблемы, возникшие в результате пандемии коронавируса, Высокий представитель/вице-президент и комиссар призвали Украину продолжать усилия, направленные на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией. Они подчеркнули, что решительная судебная реформа остается жизненно важной частью этих усилий", - сказано в пресс-релизе.

Представители ЕС также напомнили о необходимости решения вопросов, поднятых недавними решениями Конституционного суда. "Высокий представитель подчеркнул важность восстановления уголовной ответственности за ложные декларации. Он отметил, что недавно принятый закон о декларировании активов, даже если он является шагом в правильном направлении, имеет ряд недостатков и не дает необходимого сдерживающего и предотвращающего эффекта коррупции. ЕС готов помочь Украине в этом процессе", - отмечается в сообщении.

Боррель также напомнил, что ЕС и Украина разделяют приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским Союзом. "Он приветствовал то, что ЕС и Украина смогли поддерживать активное двустороннее сотрудничество, несмотря на текущие ограничения, что продемонстрировал успешный саммит в октябре. Комиссар Варгеи заверил, что ЕС будет продолжать помогать Украине справляться с пандемией коронавируса, а также проводить реформы и реализовывать Соглашение об ассоциации, которое уже приносит значительные выгоды бизнесу и гражданам в Украине и ЕС", - отмечается в пресс-релизе.

Они также проинформировали украинскую сторону, что ЕС изучает возможности углубления отраслевого сотрудничества с Украиной, в том числе в экологической и цифровой повестках дня, и будет продолжать поддерживать стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским Союзом. Была также подчеркнута важность уважения демократии, верховенства права и прав человека, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Боррель и Варгеи подтвердили, что ЕС по-прежнему поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе посредством решительной политики непризнания в отношении незаконной аннексии Крыма и Севастополя.