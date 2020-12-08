Политика

17:55 08.12.2020

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 11 февраля 2021

2 мин читать
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе 11 февраля 2021

Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с физическим участием делегаций в Брюсселе 11 февраля 2021 года.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 декабря в ходе онлайн-встречи обсудил с высоким представителем ЕС, вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС. Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В ходе встречи, премьер-министр предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.

"Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - является нашей дорожной картой реформ", - отметил Шмыгаль.

Премьер выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.

"Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, что будет отражено в итоговых документах", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина-ЕС, многие из которых, по его словам, являются достаточно амбициозными и комплексными.

Стороны также договорились приложить усилия для подписания Соглашения о Совместном авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.

Теги: #ес #совет #дата #украина #заседание
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:19 08.12.2020
Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

Украина подготовит Концепцию развития водородной энергетики, рассчитывает на сотрудничество с Германией – Шмыгаль

15:19 08.12.2020
Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

Украина призывает международных партнеров поддержать ее требование о предоставлении обещанных Ираном материалов по сбитому самолету МАУ

14:47 08.12.2020
Россияне отказываются от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств возможного нарушения границы

Россияне отказываются от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств возможного нарушения границы

13:54 08.12.2020
Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

Украина будет настаивать на выполнении Ираном договоренностей по расследованию катастрофы самолета МАУ - Енин

13:37 08.12.2020
Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

Компания Honda хочет увеличить присутствие в Украине - посол

10:58 08.12.2020
До середины 2021 в Украине будет создано почти 500 центров предоставления админуслуг - посол ЕС

До середины 2021 в Украине будет создано почти 500 центров предоставления админуслуг - посол ЕС

08:50 08.12.2020
На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

На пересечении Днепровской набережной и просп. Соборности в Киеве завершены дорожно-строительные работы

08:14 08.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 10811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 10811 случаев инфицирования Covid-19 – Степанов

07:34 08.12.2020
Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине

Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине

07:27 08.12.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, бойцы ООС не пострадали

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, бойцы ООС не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп угрожает заблокировать законопроект об оборонном бюджете

Всемирная конференция по свободе СМИ состоится 9-10 декабря

Конфликт на Донбассе должен быть решен с уважением к территориальной целостности и независимости Украины - Блэр

В Киевсовете сформированы семь депутатских фракций

Зеленский сменил главу Закарпатской обладминистрации

Год после саммита Нормандской четверки для Украины стал временем потерянных возможностей – Наливайченко

Киевсовет назначил четырех новых замов Кличко по осуществлению самоуправленческих полномочий

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Несмотря на отсутствие Кернеса, на первую сессию Харьковского горсовета планируют вынести вопрос о замах мэра

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА