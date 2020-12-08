Политика

17:08 08.12.2020

Конфликт на Донбассе должен быть решен с уважением к территориальной целостности и независимости Украины - Блэр

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Конфликт на Донбассе должен быть решен с уважением к территориальной целостности и независимости Украины - Блэр

Конфликт на востоке Украине должен быть решен на основании уважения к территориальной целостности и независимости Украины, подчеркивает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.

"Есть две очень важные вещи. Прежде всего, удостовериться, что мир не забывает об этом (войне на востоке Украины - ИФ). Это будет очень важным элементом переговоров с администрацией Байдена (победивший на выборах президента США Джозеф Байден – ИФ). Более 30 тыс. человек погибли буквально в части Европы, это ужасная ситуация. И, во-вторых, - удостовериться, что суверенитет Украины понимается и уважается, а ее союзники в мире понимают, что эта тема не исчезнет для народа Украины. Это абсолютно важно, что мы пытаемся решить (конфликт - ИФ), но он должен быть решен на основании уважения территориальной целостности и независимости Украины", - сказал Блэр на онлайн-дискуссии "Какой мир возникает и что это значит для Европы и Украины?" во вторник.

В то же время он подчеркнул, что Украина стала намного ближе к членству в НАТО. "В конечном счете, членство в НАТО - это будет выбором, который сделает Украина. Я думаю, Украина стала намного ближе к НАТО. И это было демонстрацией сохраняющейся необходимости в НАТО из-за того, что случилось с Украиной. Мое предложение - просто продолжать работать над этим с НАТО, улучшать обороноспособность Украины, что было важным фактором в эти прошедшие несколько лет", - отметил экс-премьер.

Блэр подчеркнул, что решение относительно членства Украины в НАТО будет принято независимо от нарушения РФ международных норм относительно Украины.

"Несмотря на то, что в Украине есть разочарование относительно того, чтобы вещи продвигались быстрее, шаги, которые предприняла Украина в последние 2-3 года, были правильными. И я призываю вас двигаться дальше по этому пути, выстраивая большие связей в плане возможностей и продолжая доказывать вашу правоту очень решительно", - указал он.

Кроме того, экс-глава британского правительства подчеркнул важность сотрудничества Украины со США в области безопасности.

"Я думаю, что для страны, как Украина, важно осознать, что ваши основные отношения в области безопасности будут с Америкой и американскими союзниками. Это не означает, что вы не можете сотрудничать и вести торговлю с Китаем, но, вероятно, в будущем вам придется делать это делать благоразумно", - добавил он.

Блэр также отметил, что перед тем, как предпринять радикальные шаги, Украине, по крайней мере, придется провести серьезные консультации с США и их союзниками.

Онлайн-дискуссия была организована Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской Европейской стратегией (YES). Экс-премьер в ней участвовал как исполнительный председатель Института глобальных изменений Тони Блэра.

Теги: #фонд_пинчука #yes #донбасс #блэр
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