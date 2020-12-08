Политика

15:14 08.12.2020

В Киевсовете сформированы семь депутатских фракций

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В Киевсовете сформированы семь депутатских фракций

Киевский городской совет на заседании во вторник сформировал семь фракций политических партий, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Так, наибольшей является депутатская фракция партии "Европейская солидарность" - 31 депутат (уполномоченный представитель фракции Владимир Прокопив).

В депутатскую фракцию партии "УДАР Виталия Кличко" вошли 29 депутатов (сопредседатели - Дмитрий Белоцерковец и Валентин Мондриевский).

Фракция "Єднисть Александра Омельченко" состоит из 14 депутатов (председатель Александр Омельченко), фракция "Слуга народа" насчитывает 12 депутатов (уполномоченное лицо - Евгения Кулеба), как и фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" (уполномоченный представитель Михаил Наконечный).

Также во фракцию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" вошли 12 депутатов (председатель - Денис Москаль), а во фракцию "Голос" - 9 депутатов (председатель - Григорий Маленко).

Теги: #фракции #киевсовет
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