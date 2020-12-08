Политика

15:09 08.12.2020

Зеленский сменил главу Закарпатской обладминистрации

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Зеленский сменил главу Закарпатской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 555/2020 глава государства подписал 7 декабря.

Вручая служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской облгосадминистрации результативной работы на благо региона.

Другим своим указом №554/2020, также от 7 декабря, Зеленский уволил с должности главы Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

Анатолий Полосков родился в 1968 году. В 1997 году окончил Национальную юридическую академию Украины им.Ярослава Мудрого по специальности "правоведение". Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. С 2011 года был директором винодельческой компании.

Петров до апреля 2020 был начальником управления СБУ в Кировоградской области, затем возглавил Закарпатскую облгосадминистрацию.

Теги: #смена #ога #закарпатье #глава
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