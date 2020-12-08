Год после саммита Нормандской четверки для Украины стал временем потерянных возможностей – Наливайченко

Год, прошедший после парижского саммита глав государств "Нормандской четверки", был для Украины годом потерянных возможностей, считает народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина").

"Этот год условно начался на Нормандском саммите в Париже с того, что президент Владимир Зеленский и Украина, по сути, подписались под выполнением Минских договоренностей, подтвердив приверженность их полного выполнения. Это было, я думаю, самым негативным шагом, с которого этот год начался, и поэтому заканчивается он вчерашним разговором президента России (Владимиром Путиным – ИФ) с канцлером Германии (Ангелой Меркель – ИФ), где российская сторона подчеркивала и просила опять все оставить на уровне Минских договоренностей, имеются в виду и временная оккупация территорий, и пленные, незаконно удерживаемые, и другие нарушения нашего суверенитета. Поэтому я считаю, что год после Парижского саммита опять был потерянным годом", - сказал Наливайченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам народного депутата, прошедший год после Нормандского саммита не изменил принципиально в лучшую сторону ни одну из позиций для наших национальных интересов.

"И в первую очередь, ни одного шага вперед не сделано в вопросе деоккупации, то есть выведения хотя бы частично российских войск и спецслужб с временно оккупированных территорий, причем, и Донецкой, и Луганской областей и Автономной республики Крым", - отметил Наливайченко.

Отвечая на вопрос, когда может состояться саммит глав стран Нормандской четверки, народный депутат сказал: "Давайте возвратимся к подписанному коммюнике в Париже, где четко было указано, что такой саммит должен был пройти через четыре месяца, то есть в апреле этого года. Он не состоялся ни в апреле, ни в июле, ни в сентябре. И ясно, что в этом году и не состоится. И причина этого в том, что Украина и ее руководство вернули сами себя в ситуацию 2015 года, а сегодня на дворе – уже конец 2020-го!".

Наливайченко считает, что выход у Украины только один – "необходимо давно подготовить собственный национальный план действий по деоккупации, по восстановлению мира".

Народный депутат подчеркнул, что этот план может базироваться на Минских договоренностях, но надо идти дальше и выходить на другие позиции.

"Прежде всего, в вопросах международного давления на Россию для выведения войск и их спецслужб с временно оккупированных территорий. Это вопрос 2021 года! Без этого ни один саммит, я думаю, не состоится", - подытожил Наливайченко.