Киевсовет назначил четырех новых замов Кличко по осуществлению самоуправленческих полномочий

На пленарном заседании Киевского городского совета во вторник депутаты согласовали назначение четырех заместителей городского головы Киева по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий - Владимира Прокопива, Алексея Кулебу, Елену Говорову и Константина Усова.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, Прокопив будет заниматься развитием местного самоуправления в столице и международным сотрудничеством Киева с городами-побратимами и европейскими организациями. Также он подчеркнул важность восстановления районных советов в столице.

"Киев требует восстановления райсоветов. Не армии чиновников, которые проедают городской бюджет, а эффективных коммуникаторов между властью и обществом. Сейчас на одного депутата КГС приходится в среднем по 30 000 киевлян, трудно охватить все проблемы. Районные депутаты должны улучшить коммуникацию и ускорить решение всех насущных вопросов. Я надеюсь, что нынешний депутатский корпус справится с задачей восстановления районных советов", - отметил Прокопив.

Кроме того, на должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий назначены Алексей Кулеба, Елена Говорова и Константин Усов.