Политика

14:09 08.12.2020

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

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Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Верховная Рада в следующий вторник, 15 декабря, планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год (№4000) во втором чтении, а также законопроект о продлении на год действия спецзакона о Донбассе (№4467) и законопроект о возвращении полномочий Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (№4470), сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

"Через неделю в следующий вторник (15 декабря) будет яркий день в Раде. С ударной явкой", - написал он во вторник в Телеграм-канале.

"В повестке ожидаем: принятие бюджета следующего года (№4000), продление на год спецзакона о Донбассе (№4467), закон о возвращении полномочий НАПК (продолжение восстановления антикоррупционной инфраструктуры после решения КС) №4470", - добавил народный депутат.

Теги: #рада #голос #повестка
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