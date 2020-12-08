Политика

13:35 08.12.2020

Несмотря на отсутствие Кернеса, на первую сессию Харьковского горсовета планируют вынести вопрос о замах мэра

2 мин читать
Несмотря на отсутствие Кернеса, на первую сессию Харьковского горсовета планируют вынести вопрос о замах мэра

В проекте повестки первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва, назначенной на среду, 9 декабря, указаны 8 вопросов и "Разное".

В частности, как указано в документе, опубликованном на официальном сайте горсовета, депутатам предлагается рассмотреть вопрос об избрании секретаря горсовета, созданий постоянных комиссий, утверждении их персонального состава, а также избрании глав комиссий и их заместителей. Кроме того, депутатам предлагается утвердить заместителей городского головы, создать исполнительный комитет, утвердить его персональный состав, структуру исполнительных органов горсовета и положение о них, а также рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, переизбранный на эту должность, не будет присутствовать на первой сессии нового горсовета, хотя ранее первый зам Кернеса Игорь Терехов утверждал, что такой сценарий не рассматривается.

Как утверждает друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, городской голова планирует окончить лечение в берлинской клинике "Шарите" и вернуться в Харьков в конце декабря.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем... Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Теги: #харьков #горсовет
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 08.12.2020
Неизвестные вновь облили краской офис ОПЗЖ в Харькове, полиция проводит проверку

Неизвестные вновь облили краской офис ОПЗЖ в Харькове, полиция проводит проверку

10:27 06.12.2020
Спасатели локализовали пожар в швейном цеху в Харькове

Спасатели локализовали пожар в швейном цеху в Харькове

15:31 04.12.2020
"Нова пошта" запустила Харьковский инновационный терминал в тестовом режиме

"Нова пошта" запустила Харьковский инновационный терминал в тестовом режиме

03:05 03.12.2020
Строительство ситуационного центра в Харькове начнется в 2021 году - первый вице-мэр

Строительство ситуационного центра в Харькове начнется в 2021 году - первый вице-мэр

14:14 02.12.2020
В Харькове задержана группа наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

В Харькове задержана группа наркодилеров, в которую входил экс-полицейский

12:37 02.12.2020
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра

09:48 01.12.2020
Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

03:25 01.12.2020
Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

14:45 28.11.2020
Пожар на территории харьковского ТЦ "Барабашово" расследуется как поджог

Пожар на территории харьковского ТЦ "Барабашово" расследуется как поджог

14:21 28.11.2020
Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

Спасатели погасили большой пожар на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

Группа "Довира" убеждена в необходимости скорейшей встречи в нормандском формате на уровне президентов

Власть начала осознавать, что для выхода из кризиса понадобятся политики масштаба Тимошенко - эксперт

Пандемия существенно повлияла на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считают в группе "За майбутнє"

Разумков подписал законопроект о возобновлении 5-летнего срока пребывания на посту руководителя САП

В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Рабгруппа Рады завершила работу над законопроектом об изменениях в закон "О предотвращении коррупции"

Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА