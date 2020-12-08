Несмотря на отсутствие Кернеса, на первую сессию Харьковского горсовета планируют вынести вопрос о замах мэра

В проекте повестки первой сессии Харьковского горсовета VIII созыва, назначенной на среду, 9 декабря, указаны 8 вопросов и "Разное".

В частности, как указано в документе, опубликованном на официальном сайте горсовета, депутатам предлагается рассмотреть вопрос об избрании секретаря горсовета, созданий постоянных комиссий, утверждении их персонального состава, а также избрании глав комиссий и их заместителей. Кроме того, депутатам предлагается утвердить заместителей городского головы, создать исполнительный комитет, утвердить его персональный состав, структуру исполнительных органов горсовета и положение о них, а также рассмотреть вопрос об условиях оплаты труда городского головы.

Городской голова Харькова Геннадий Кернес, переизбранный на эту должность, не будет присутствовать на первой сессии нового горсовета, хотя ранее первый зам Кернеса Игорь Терехов утверждал, что такой сценарий не рассматривается.

Как утверждает друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс, городской голова планирует окончить лечение в берлинской клинике "Шарите" и вернуться в Харьков в конце декабря.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем... Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - написал Фукс в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 044 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета.

"До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

2 декабря на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.