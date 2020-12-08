Политика

13:15 08.12.2020

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

1 мин читать
В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", советник мэра Константин Павлов, получив 56,96% голосов избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии.

"По данным ТИК, Павлов Константин обогнал оппонента, получив 56,96% голосов избирателей (97591 голос)", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ЦИК в соцсети Фейсбук во вторник.

 

Теги: #павлов #выборы #кривой_рог
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 08.12.2020
Выборы в Броварах. Рейтинги Сапожко, Иваненко, Ратников и другие

Выборы в Броварах. Рейтинги Сапожко, Иваненко, Ратников и другие

19:08 07.12.2020
США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

19:01 07.12.2020
Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

Глава избирательного участка в Киевской области подозревается в фальсификации избирательной документации - полиция

06:37 07.12.2020
Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

03:32 07.12.2020
Оппозиция по предварительным итогам побеждает на парламентских выборах в Румынии

Оппозиция по предварительным итогам побеждает на парламентских выборах в Румынии

01:22 07.12.2020
Глава госдепа назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

Глава госдепа назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

21:22 06.12.2020
Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила 35,14% - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила 35,14% - ЦИК

21:03 06.12.2020
Все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу вовремя, в полицию поступило 30 сообщений связанных с нарушениями избирательного законодательства

Все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу вовремя, в полицию поступило 30 сообщений связанных с нарушениями избирательного законодательства

19:31 06.12.2020
По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

19:24 06.12.2020
В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада 15 декабря рассмотрит госбюджет-2021, спецзакон о Донбассе и полномочиях НАПК – нардеп

Несмотря на отсутствие Кернеса, на первую сессию Харьковского горсовета планируют вынести вопрос о замах мэра

Группа "Довира" убеждена в необходимости скорейшей встречи в нормандском формате на уровне президентов

Власть начала осознавать, что для выхода из кризиса понадобятся политики масштаба Тимошенко - эксперт

Пандемия существенно повлияла на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считают в группе "За майбутнє"

Разумков подписал законопроект о возобновлении 5-летнего срока пребывания на посту руководителя САП

В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Рабгруппа Рады завершила работу над законопроектом об изменениях в закон "О предотвращении коррупции"

Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА