В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

По результатам выборов городского головы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", советник мэра Константин Павлов, получив 56,96% голосов избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия со ссылкой на данные территориальной избирательной комиссии.

"По данным ТИК, Павлов Константин обогнал оппонента, получив 56,96% голосов избирателей (97591 голос)", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ЦИК в соцсети Фейсбук во вторник.