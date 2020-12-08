Группа "Довира" убеждена в необходимости скорейшей встречи в нормандском формате на уровне президентов

Представители парламентской группы "Довира" убеждены в необходимости скорейшей встречи в нормандском формате на уровне президентов государств, считает руководитель депутатской группы Олег Кулинич.

"Представители депутатской группы "Довира" убеждены в необходимости скорейшей встречи в нормандском формате именно на уровне президентов государств, чтобы все международное сообщество могло видеть, что выполнено сторонами за время, прошедшее с прошлой встречи и есть ли возможность дальнейшего продвижения в этом вопросе. Ведь любой переговорный процесс, даже если он показывает низкую эффективность – это гораздо лучше, чем его отсутствие", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что если встречи в формате "Нормандской четверки" на уровне глав государств проходят раз в год, а до этого таких встреч вообще не было в течение трех лет, с 2016-го, то "о высокой эффективности такого формата и скорости решения конфликта в его рамках говорить не приходится".

"Понятно, что Россия как сторона переговоров не заинтересована в интенсификации переговорного процесса, хотя в течение этого года Украина на встречах в формате политических консультантов неоднократно высказывалась как раз за необходимость проведения новой встречи на уровне президентов и за оживление диалога", – уточнил Кулинич.

Политик также напомнил, что почти сразу после выборов кандидат на пост президента США Джо Байден провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами, где выразил готовность сотрудничать в решении "донбасского кейса".

"Поэтому, хочется надеяться, что позиция нового президента США также станет катализатором в активизации международных переговоров по войне на Донбассе", – подчеркнул Кулинич.

В группу "Довира" входит 20 народных депутатов.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась первая за последних три года встреча лидеров "нормандской четверки". В рамках саммита президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике. Вместе с тем они договорились о проведении следующей встречи в апреле 2020-го при условии выполнения всех пунктов коммюнике.