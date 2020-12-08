Власть начала осознавать, что для выхода из кризиса понадобятся политики масштаба Тимошенко - эксперт

Потеря доверия людей и обострение социально-политического кризиса в Украине заставляет правящую партию искать помощи более опытных политиков. Лучше всего на роль "взрослого, способного навести порядок" подходят лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и эта политическая сила, отметил в эфире канала "112. Украина" политический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, неспособность монобольшинства справиться с ситуацией и необходимость привлекать специалистов со стороны очевидна, но самая большая среди партий, которые не у власти, поддержка позволяет "Батькивщине" выдвигать условия.

"Юлия Тимошенко - опытный игрок и понимает, что для обеспечения результата, которого сегодня ждут люди, нужны полномочия", - подчеркнул эксперт.

Он уверен, что партия "Слуга народа" остро почувствовала начало парламентского кризиса, который усиливается расколом внутри самой политической силы, а также угрозой падения рейтинга Владимира Зеленского.

"Парламент уже в кризисе, и "Слуги народа" чувствуют, что "уже начинает шататься" - вспомнить хотя бы, как ФЛПы начали штурмовать парламент. Особенно кризисная ситуация сложилась с COVID-19 и затратами на дороги. Это коррупция, которая будет тянуться лично к Зеленскому, потому что он активно пиарился на "Большом строительстве". А мы все знаем, что рейтинг Зеленского держится только на том, что нет конкретных доказательств, что он непосредственно причастен к коррупции", - считает Загородний.

Как сообщалось, на местных выборах по числу избранных депутатов "Батькивщина" уступила только партии "Слуга народа" и стала лучшей среди оппозиционных сил, проведя в местные советы более 4500 депутатов.