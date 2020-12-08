Политика

11:41 08.12.2020

Пандемия существенно повлияла на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считают в группе "За майбутнє"

2 мин читать
Пандемия существенно повлияла на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считают в группе "За майбутнє"

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 существенно повлияла на всю международную политику и, в частности, на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считает народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Ирина Констанкевич.

"Относительно встречи "Нормандской четверки" и того, что мы ожидали по ее результатам для Украины. Если быть объективными, то, к сожалению, следует отметить, что этих достижений не так и много. То перемирие, о котором так много говорят, оно больше условное, а его объемы и масштабы не такие, как хотелось бы нам. Но опять-таки, мы понимает, что пандемия, которая тотальная во всем мире, она повлияла на эту ситуацию, как и на всю международную политику", – сказала парламентарий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, оценить результаты "нормандской встречи" в целом должен президент Украины Владимир Зеленский. В группе "За майбутнє" полагают, что вскоре глава государства "задекларирует эту позицию".

"Мы рассчитываем, что когда-нибудь удастся позитивно разрешить эту ситуацию на пользу Украины, что мы восстановим свою территориальную целостность, и что эта война завершится, а Украина одержит в ней победу", – добавила Констанкевич.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров "нормандской четверки". В рамках саммита президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике. Вместе с тем они договорились о проведении следующей встречи в апреле 2020-го при условии выполнения всех пунктов коммюнике.

Теги: #нормандская_четверка #пандемия #за_майбутнє #коммюнике
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:20 25.11.2020
В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

В группе "За майбутне" считают победу действующих мэров на местных выборах закономерным результатом их эффективной работы

14:58 23.11.2020
Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

08:00 23.11.2020
Фон дер Ляйен призвала страны G20 увеличить финансовую поддержку глобальной борьбы с коронавирусом

Фон дер Ляйен призвала страны G20 увеличить финансовую поддержку глобальной борьбы с коронавирусом

16:09 13.11.2020
Карантин выходного дня обернется катастрофой - Игорь Палица

Карантин выходного дня обернется катастрофой - Игорь Палица

21:03 11.11.2020
Пассажирские авиаперевозки в Германии упали на 83% в 2020г - Eurocontrol

Пассажирские авиаперевозки в Германии упали на 83% в 2020г - Eurocontrol

00:32 06.11.2020
Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

Макрон согласен, что встречу "Нормандской четверки" нужно провести как можно скорее – Зеленский

00:09 26.10.2020
ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения

ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения

00:09 26.10.2020
ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения

ЕС призвал на основе уроков пандемии заключить глобальный договор в области здравоохранения

21:36 25.10.2020
Полиция Брюсселя арестовала около 60 протестовавших против антикоронавирусных мер

Полиция Брюсселя арестовала около 60 протестовавших против антикоронавирусных мер

17:03 23.10.2020
Онкодиспансеры и опорные коронавирусные больницы нужно модернизировать в первую очередь

Онкодиспансеры и опорные коронавирусные больницы нужно модернизировать в первую очередь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

ПОСЛЕДНЕЕ

Власть начала осознавать, что для выхода из кризиса понадобятся политики масштаба Тимошенко - эксперт

Разумков подписал законопроект о возобновлении 5-летнего срока пребывания на посту руководителя САП

В Раде зарегистрирован законопроект, восстанавливающий полноценную работу НАПК

Рабгруппа Рады завершила работу над законопроектом об изменениях в закон "О предотвращении коррупции"

Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА