Пандемия существенно повлияла на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считают в группе "За майбутнє"

Пандемия коронавирусной болезни COVID-19 существенно повлияла на всю международную политику и, в частности, на возможность выполнения коммюнике по результатам встречи "Нормандской четверки", считает народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Ирина Констанкевич.

"Относительно встречи "Нормандской четверки" и того, что мы ожидали по ее результатам для Украины. Если быть объективными, то, к сожалению, следует отметить, что этих достижений не так и много. То перемирие, о котором так много говорят, оно больше условное, а его объемы и масштабы не такие, как хотелось бы нам. Но опять-таки, мы понимает, что пандемия, которая тотальная во всем мире, она повлияла на эту ситуацию, как и на всю международную политику", – сказала парламентарий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По ее словам, оценить результаты "нормандской встречи" в целом должен президент Украины Владимир Зеленский. В группе "За майбутнє" полагают, что вскоре глава государства "задекларирует эту позицию".

"Мы рассчитываем, что когда-нибудь удастся позитивно разрешить эту ситуацию на пользу Украины, что мы восстановим свою территориальную целостность, и что эта война завершится, а Украина одержит в ней победу", – добавила Констанкевич.

Как сообщалось, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась первая за три года встреча лидеров "нормандской четверки". В рамках саммита президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрона, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин провели переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе и составили итоговое коммюнике. Вместе с тем они договорились о проведении следующей встречи в апреле 2020-го при условии выполнения всех пунктов коммюнике.