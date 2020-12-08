Политика

11:08 08.12.2020

Разумков подписал законопроект о возобновлении 5-летнего срока пребывания на посту руководителя САП

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Разумков подписал законопроект о возобновлении 5-летнего срока пребывания на посту руководителя САП

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, который восстанавливает положение о пятилетнем сроке пребывания на должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №4227, спикер пописал его 8 декабря и передал на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Данным законопроектом восстановлено положение, которым предусмотрено, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры назначается на должность сроком на 5 лет.

Соответствующие изменения внесены в абзац 4 п. 2 раздела II "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Принятие данного законопроекта позволит избирать нового руководителя САП в соответствии с общими положениями и на срок, предусмотренный законом "О прокуратуре".

Как сообщалось, 3 декабря Рада поддержала соответствующий законопроект №4227 в целом.

Теги: #законопроект #срок #сап
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