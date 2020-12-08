Рабгруппа Рады завершила работу над законопроектом об изменениях в закон "О предотвращении коррупции"

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса предлагает привести закон "О предотвращении коррупции" в редакцию, действующую до 27 октября 2020 года, сообщила замглавы комитета по вопросам правовой политики, представитель парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса завершила работу над законопроектом о внесении изменений в закон "О предотвращении коррупции" по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции. Законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции" для приведения его в редакцию, которая действовала до принятия решения Конституционного суда от 27.10.2020 года, а также вводится особое регулирование контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства судьями и судьями Конституционного суда", - написала Совгиря в Фейсбуке.

По словам народного депутата, согласно предложенным изменениям, порядок проведения полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС Украины будет утверждать Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по согласованию с Высшим советом правосудия и Конституционным судом.

Она отметила, что законопроект предлагает Высшему совету правосудия и Собранию судей Конституционного суда дать полномочия вносить в НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей, судей Конституционного суда при осуществлении полномочий НАПК.

Согласно законопроекту, порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, судей КС Украины разрабатывает НАПК в месячный срок со дня вступления в силу закона и в месячный срок согласовывает его с Высшим советом правосудия и Конституционным Судом. В случае отсутствия соответствующего согласования полная проверка деклараций судей и судей Конституционного суда производится в общем порядке, определенном законом "О предотвращении коррупции".

По словам Совгири, законопроект также запрещает НАПК вносить предписания по вопросам, непосредственно касающихся осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей Конституционного суда Украины конституционного производства.