Политика

06:54 08.12.2020

Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

1 мин читать
Байден назначит главой Минобороны генерала в отставке Ллойда Остина

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен выдвинуть генерала в отставке Ллойда Остина на пост главы Минобороны США, сообщает Politico.

Остин, считавшийся перспективным кандидатом на пост министра обороны Байдена, был выбран для руководства Пентагоном, заявили изданию три осведомленных источника.

Ранее Байден заявил, что планирует назвать своих кандидатов на пост министра обороны и генерального прокурора на этой неделе.

"Я назову их вам в среду и в пятницу", - сказал Байден журналистам в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Он уточнил, что в пятницу представит свой выбор на пост министра обороны.

Среди претендентов на пост министра обороны назывались Джей Джонсон, занимавший пост генерального юрисконсульта Пентагона и главы Министерства внутренней безопасности (DHS) при администрации экс-президента США Барака Обамы, бывший заместитель министра обороны по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной и отставной генерал, экс-глава Центрального командования вооружённых сил США в Ираке и Афганистане Ллойд Остин.

В случае назначения Ллойда Остина он станет первым чернокожим министром обороны в США. Ранее он был первым афроамериканцем, возглавлявшим Центральное командование США.

Теги: #ллойд #сша #минобороны #байден
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:17 08.12.2020
Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

Конгресс США проголосует за военный бюджет, несмотря на угрозу вето со стороны Трампа

02:39 08.12.2020
В США вакцину от COVID-19 в первую очередь получат жители страны

В США вакцину от COVID-19 в первую очередь получат жители страны

21:39 07.12.2020
"Грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

"Грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

21:34 07.12.2020
Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

20:48 07.12.2020
В США ситуация с COVID-19 после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - Фаучи

В США ситуация с COVID-19 после Рождества может обостриться сильнее, чем после Дня благодарения - Фаучи

19:35 07.12.2020
США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

19:08 07.12.2020
США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

06:37 07.12.2020
Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

Трамп пообещал сторонникам, что сумеет остаться у власти на второй срок

03:30 07.12.2020
Байден планирует назначить главой Минздрава генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерру

Байден планирует назначить главой Минздрава генпрокурора Калифорнии Хавьера Бесерру

01:22 07.12.2020
Глава госдепа назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

Глава госдепа назвал мошенничеством парламентские выборы в Венесуэле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

ПОСЛЕДНЕЕ

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности - Гетманцев

Зеленский пригласил президента Литвы посетить Украину

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

Зеленский считает необходимым возобновление деятельности Совета регионального развития

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА