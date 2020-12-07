Политика

21:34 07.12.2020

Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

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Украина может получить вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки - временная поверенная в делах США Кристина Квин

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки, сообщила пресс-служба Минздрава на странице в "Фейсбук".

"Мы поддерживаем официальную позицию МОЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки ", - отметила Кристина Квин.

Как сообщается, министр здравоохранения Максим Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях" в связи с продолжающимся военным конфликтом на востоке страны.

"В ближайшие две недели мы подпишем договора о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако, это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - подчеркнул Степанов.

В свою очередь Квин отметила, что их команда поможет Минздраву разработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планов вакцинации.

В пресс-службе Минздрава напоминают, что на прошлой неделе Степанов сообщал о подписании технических документов с альянсом GAVI COVAX по инициативе поставки вакцин против COVID-19 в Украину.

Теги: #сша #украина #минздрав #вакцины
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