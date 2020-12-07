Политика

19:35 07.12.2020

США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

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США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

США ввели санкции против 14 членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - высшего законодательного органа страны - за ограничения прав населения Гонконга, заявил госсекретарь США Майк Помпео в понедельник.

"Мы вносим в санкционные списки 14 вице-председателей ПК ВСНП в связи с разработкой, принятием и реализацией Закона о нацбезопасности Гонконга. ПК ВСНП проголосовал единогласно за принятие Закона о нацбезопасности, который Пекин использовал неоднократно для борьбы с инакомыслием и для ареста тех, кто протестует против репрессивной политики Пекина", - приводятся слова Помпео в заявлении, обнародованном Госдепом.

Помпео отметил, что действия ПК ВСНП подорвали возможность для населения Гонконга выбирать своих представителей в органы власти и подобные действия являются нарушением китайско-британской Совместной декларации и Основного закона Гонконга.

Американские санкции подразумевают запрет 14 лицам из ПК ВСНП и членам их семей въезд на территорию США, блокирование их активов, которые находятся либо в юрисдикции США, либо под управлением американских лиц или в их владении; а также запрет гражданам США вести дела с этими лицами.

В 2020 году в Гонконге наблюдались массовые протесты с требованиями демократических изменений вплоть до провозглашения независимости.

В июне этого года ПК ВСНП принял Закон о национальной безопасности Гонконга.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

В результате отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились. Однако, кроме того, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

Теги: #гонконг #сша #китай #санкции
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