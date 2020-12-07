Политика

19:28 07.12.2020

Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

2 мин читать
Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей"

В понедельник на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН третий год подряд была принята резолюция "Проблема милитаризации Автономной республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Резолюция этого года - новый элемент растущего правового давления на Россию. Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Кулебы, распространенном пресс-службой Министерства иностранных дел Украины в понедельник.

По его словам, в резолюции осуждается российская временная оккупация Крыма и отмечается, что такая оккупация представляет угрозу международной безопасности. В резолюции подтверждается, что оккупация является незаконной; что она является нарушением международного права; и что оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины. В ней также отмечается, что Россия переместила на территорию Крыма вооружения, способные нести ядерные заряды. Резолюция требует от России немедленно прекратить такую деятельность.

"Очень важно, что резолюция этого года содержит ряд ключевых элементов. Резолюция призывает международное сообщество к консолидации усилий с целью деоккупации Крыма, в том числе в рамках Крымской платформы", - подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что в резолюции также отмечается, что, во-первых, российская оккупация наносит ущерб архитектуре безопасности и контроля над вооружениями.

"Во-вторых, российская оккупация нарушает стабильность международных режимов верификации и контроля над вооружениями - Договора об открытом небе, Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах доверия и безопасности. В-третьих, установление Россией контроля над объектами для хранения ядерного оружия в Крыму может представлять угрозу региональной стабильности", - заявил глава МИД Украины.

Кроме того, резолюция призывает Россию прекратить милитаризацию образования в Крыму - школьную военную подготовку крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

"Отныне Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", - резюмировал министр.

Теги: #крым #га_оон #резолюция
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 06.12.2020
Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

11:40 05.12.2020
Прокуратура АРК открыла дело против представителей австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" – МИД

Прокуратура АРК открыла дело против представителей австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" – МИД

16:23 03.12.2020
В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

10:06 03.12.2020
Представители посольства Великобритании в Украине посетили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – Госпогранслужба

Представители посольства Великобритании в Украине посетили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – Госпогранслужба

14:01 01.12.2020
Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных дел по фактам насильственных исчезновений людей после оккупации полуострова

Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных дел по фактам насильственных исчезновений людей после оккупации полуострова

12:25 01.12.2020
Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

09:43 01.12.2020
Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе

Украина может ввести санкции против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, участвующего в строительстве оперного театра в Севастополе

12:24 30.11.2020
Российская ведущая телеканала "РБК" получила запрет на въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение Крыма – Госпогранслужба

Российская ведущая телеканала "РБК" получила запрет на въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение Крыма – Госпогранслужба

12:48 25.11.2020
Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

Декоммунизация на Донбассе и в Крыму после деоккупации должна быть такая же, как и по всей Украине – замглавы Минреинтеграции Голованчук

09:55 25.11.2020
На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

На КПВВ с Крымом могут быть развернуты гуманитарные лагеря, если обострится ситуация с Covid-19 - замминистра реинтеграции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

ПОСЛЕДНЕЕ

США вводят санкции против 14 членов парламента КНР за нарушения свобод Гонконга

США считают сфальсифицированными выборы в Венесуэле, по-прежнему поддерживают Гуайдо

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Рада до конца 2020г. может рассмотреть законопроект о Бюро экономбезопасности - Гетманцев

Зеленский пригласил президента Литвы посетить Украину

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

Зеленский считает необходимым возобновление деятельности Совета регионального развития

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА