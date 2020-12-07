Политика

18:50 07.12.2020

Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

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Действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предлагают пролонгировать до 31 декабря следующего года - законопроект

Группа народных депутатов предлагает пролонгировать действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года включительно.

Согласно законопроекту, обнародованному на сайте Верховной Рады в понедельник, данное изменение вносится в статью 1 закона.

Как сообщалось, народные депутаты зарегистрировали в понедельник в парламенте законопроект № 4467 О внесении изменений в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Теги: #донецкая_область #рада #луганская_область #закон
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