Зеленский пригласил президента Литвы посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора пригласил президента Литовской Республики Гитанаса Науседу посетить с официальным визитом Украину.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский и Науседа обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве.

Так, Зеленский поблагодарил Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам - членам Восточного партнерства.

Также президент Украины рассказал о ситуации на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки".

"Спасибо Литве за неизменную, устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. Для Украины это очень важно", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсуждалась возможность проведения Конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на 2021 год. Также Зеленский пригласил президента Литвы с женой приехать с официальным визитом в Киев.