Политика

16:10 07.12.2020

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

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В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что в 2020 году Украине удалось завершить формирование новой территориальной основы для создания органов местного самоуправления.

"В течение 2020 года создан значительный прогресс в формировании условий для развития как громад и регионов, так и страны в целом", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра, правительство активно начал работать над реализацией закона, которым упорядочиваются вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

Шмыгаль подчеркнул, что одна из главных задач децентрализации - это максимально приближать услуги к гражданам и повышать комфортность в их получении.

"Речь идет, прежде всего, о новых качественных услугах - обновленные больницы, современные школы, интересный и безопасный досуг. Важно не допустить никакого сокращения объектов социальной инфраструктуры. Теперь большинство этих объектов будут переданы объединенным территориальным громадам, и они самостоятельно смогут ими управлять", - отметил премьер.

Шмыгаль также рассказал о следующих шагах в реформе, прежде всего о совершенствовании отдельных норм Конституции, которые ограничивают возможности завершения в полном объеме процесса децентрализации.

"Дальнейшие шаги развития для каждой громады являются очень индивидуальными. Но важно стратегическое видение развития громад на среднесрочную перспективу. И для этого мы имеем новую Стратегию регионального развития до 2027 года", - отметил глава правительства.

Теги: #децентрализация #шмигаль
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