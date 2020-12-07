Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко убежден, что внутриполитическая ситуация в Украине имеет все признаки кризиса государственного управления и заявил о необходимости совместными усилиями обеспечить движение Украины через реформы в объединенную европейскую семью.

"Мы не можем спокойно наблюдать за тем, как Украина, которую мы вместе с вами строили с 2014 года, сползает в хаос неуправляемости, автократии и пророссийского антиукраинского реванша", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности".

По мнению политика, ключевыми приоритетами сотрудничества Украины и ЕС в следующем году должны стать укрепление устойчивости Украины против российской агрессии, ужесточение санкций ЕС против РФ, обеспечение макроэкономической стабильности Украины путем сотрудничества с МВФ и ЕС, координация усилий по противодействию пандемии коронавируса, включая обеспечение быстрых поставок действенных вакцин в Украину, а также обновление Соглашения об ассоциации для приведения его в соответствие с современными вызовами.

"Нашей главной стратегической целью является создание условий для обеспечения членства Украины в Европейском союзе, идеи, которая поддерживается большинством украинского общества и граждан стран ЕС. И "Европейская солидарность" сделает все возможное для обеспечения неотвратимости курса реформ и противодействия пророссийскому реваншу", - заверил Порошенко.