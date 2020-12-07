Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

В понедельник, 7 декабря, представители Партии венгров Украины "КМКС" покинули первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва, сообщает mukachevo.net.

"Перед голосованием, представитель фракции КМКС заявил, что из-за политических преследований они не будут голосовать за председателя областного совета", - сообщает издание.

При этом представитель фракции уточнил, что депутаты "КМКС" будут принимать участие в последующих заседаниях.

На выборах в Закарпатский облсовет 25октября 2020 года Партия венгров Украины набрала 11,60% голосов и получила 8 мандатов из 64.

Как сообщалось, в 30 ноября СБУ провела ряд обысков в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Кроме того, в рамках следствия исследуется вероятная государственная измена со стороны отдельных украинских публичных деятелей.

По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также была изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

В Обществе венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség венг.) заявили, что обыски проходили по месту жительства председателя общества, главы "Партии венгров Украины" Василия Брензовича, в центральном офисе организации в Ужгороде, а также в офисах благотворительных фондов "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" и "За Закарпатский венгерский институт".

В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины.

Источник: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2259089?fbclid=IwAR0hXiggqgffx0lUayorR1Z7ydqCACjfyjbzItgk7X2Te28UZwJOFwe1WFU