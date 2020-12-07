Политика

14:40 07.12.2020

Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

2 мин читать
Фракция Партии венгров Украины "КМКС" ушла с первой сессии Закарпатского облсовета в знак протеста против "политических преследований"

В понедельник, 7 декабря, представители Партии венгров Украины "КМКС" покинули первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета VIII созыва, сообщает mukachevo.net.

"Перед голосованием, представитель фракции КМКС заявил, что из-за политических преследований они не будут голосовать за председателя областного совета", - сообщает издание.

При этом представитель фракции уточнил, что депутаты "КМКС" будут принимать участие в последующих заседаниях.

На выборах в Закарпатский облсовет 25октября 2020 года Партия венгров Украины набрала 11,60% голосов и получила 8 мандатов из 64.

Как сообщалось, в 30 ноября СБУ провела ряд обысков в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Кроме того, в рамках следствия исследуется вероятная государственная измена со стороны отдельных украинских публичных деятелей.

По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также была изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

В Обществе венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség венг.) заявили, что обыски проходили по месту жительства председателя общества, главы "Партии венгров Украины" Василия Брензовича, в центральном офисе организации в Ужгороде, а также в офисах благотворительных фондов "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" и "За Закарпатский венгерский институт".

В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины.

Источник: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2259089?fbclid=IwAR0hXiggqgffx0lUayorR1Z7ydqCACjfyjbzItgk7X2Te28UZwJOFwe1WFU

Теги: #венгры #протест #закарпатье
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:25 06.12.2020
Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

Акция протеста в Кишиневе завершилась принятием резолюции с требованием отставки правительства

23:40 04.12.2020
Избранная президентом Молдовы Санду выступила по ТВ с призывом выйти на акцию протеста

Избранная президентом Молдовы Санду выступила по ТВ с призывом выйти на акцию протеста

21:48 04.12.2020
Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни

Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни

13:58 02.12.2020
Посольство Венгрии: депутаты на Закарпатье спели гимн Украины, затем - национальную молитву, ставшую гимном Венгрии

Посольство Венгрии: депутаты на Закарпатье спели гимн Украины, затем - национальную молитву, ставшую гимном Венгрии

13:38 02.12.2020
Посольство Венгрии: депутаты в с.Сюрте на Закарпатье спели гимн Украины, а потом - национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии

Посольство Венгрии: депутаты в с.Сюрте на Закарпатье спели гимн Украины, а потом - национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии

02:28 02.12.2020
Венгрия просит ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье

Венгрия просит ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье

17:48 01.12.2020
По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

17:42 01.12.2020
СБУ проверяет информацию о возможной противоправной деятельности депутатов на Закарпатье, исполнявших гимн Венгрии

СБУ проверяет информацию о возможной противоправной деятельности депутатов на Закарпатье, исполнявших гимн Венгрии

17:12 01.12.2020
Аваков: Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся под патриотов и угрожают украинцам венгерского происхождения

Аваков: Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся под патриотов и угрожают украинцам венгерского происхождения

16:16 01.12.2020
В селе на Закарпатье новоизбранные депутаты пели гимн Венгрии, нардепы Безгин и Корниенко просят отреагировать

В селе на Закарпатье новоизбранные депутаты пели гимн Венгрии, нардепы Безгин и Корниенко просят отреагировать

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Зеленский считает необходимым возобновление деятельности Совета регионального развития

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

ПОСЛЕДНЕЕ

В 2020 году Украина достигла значительного прогресса в развитии громад и регионов - Шмыгаль

Брюссель готов помочь Украине перезапустить антикоррупционные институции

Порошенко предложил план, как преодолеть кризис в отношениях власти с Евросоюзом

Зеленский считает необходимым возобновление деятельности Совета регионального развития

Гройсман призвал правительство найти общий язык с протестующими предпринимателями

Разумков подписал законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога к 16:00 составила 28% - "ОПОРА"

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек - правозащитники

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 13.00 превысила 18% - ЦИК

Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА