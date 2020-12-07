Политика

11:50 07.12.2020

Гройсман призвал правительство найти общий язык с протестующими предпринимателями

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Гройсман призвал правительство найти общий язык с протестующими предпринимателями

Экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман призвал действующее правительство провести дискуссию с физическими лицами-предпринимателями, которые выходят на акции протеста против политики фискализации и введения регистраторов расчетных операций.

В эфире телеканала "Украина 24" он отметил, что вопрос РРО требует эволюционных решений, а не быстрых и радикальных действий, особенно во время падения притока иностранных инвестиций и объемов капитальных расходов.

Как отметил политик, сейчас власть не делает никаких шагов для создания новых рабочих мест. По его словам, реальный сектор украинской экономики загоняют в банкротство, и это лишь усугубляет существующие проблемы.

"Мне интересно, кто формирует эти решения, кто этот профессиональный представитель в правительстве, кто имеет серьезные знания в экономике, финансах. Кто этот автор? Что это за коллективный разум, который подстрекает людей бороться за свое выживание?... Призываю правительство встретиться с предпринимателями, провести дискуссию и найти общий язык", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #протесты #предприниматели
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