Разумков подписал законопроект о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятый парламентом закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и непредставление деклараций, сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что документ передан на подпись президенту.

Указанным законопроектом предлагается внести изменения в ст.1726 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), которые уточняют субъектов данного правонарушения.

Также данные изменения позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а не от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Авторы проекта закона предлагают исключить из Уголовного кодекса Украины ст.366-1 (декларирование недостоверной информации), зато дополнить кодекс новой ст.366-2 (декларирование недостоверной информации).

Эта статья устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи.

В случае же, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины предлагают дополнить ст.366-3, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, изменения предлагается внести и в Уголовный процессуальный кодекс Украины. Так, отмечается, что уголовные производства, предусмотренные ст.366-2 и 366-3 УК Украины, будут подсудны Высшему антикоррупционному суду, а досудебное расследование данных уголовных правонарушений будут осуществлять детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

1 декабря заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

3 декабря комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал "компромиссный" вариант законопроекта и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении и в целом. По словам главы профильного комитета Дениса Монастырского (фракция "Слуга народа"), основной консенсус заключается в том, что "умышленное декларирование недостоверных данных на общую сумму от четырех тысяч прожиточных минимумов должно повлечь за собой штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы, или ограничение свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности".

Законопроект был зарегистрирован в Раде под номером 4460-д. Рада проголосовала за этот документ в первом чтении и в целом 4 декабря.