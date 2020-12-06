Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога к 16:00 составила 28% - "ОПОРА"

Явка избирателей в г.Кривой Рог Днепропетровской области, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 16:00 составила 28% (погрешность - 1,25%), сообщается на сайте Гражданской сети "Опора".

При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине к 16:00 составляла 27%. Явка избирателей на повторных выборах в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%, интегрированная явка в 11 городах 22 ноября составила 22,5%, а 15 ноября в 7 городах - 18,6%.

Как сообщалось, явка избирателей в Кривом Роге по состоянию на 12:00 составила 14,65% (погрешность 0,82%).

В Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, проходит второй тур выборов мэра. За пост городского головы борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик, набравший в первом туре 25,94% голосов избирателей, и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, набравший 9,15% голосов.