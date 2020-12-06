Политика

16:27 06.12.2020

Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек - правозащитники

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Число задержанных на акциях протеста в Беларуси превысило 100 человек - правозащитники

В Беларуси на несанкционированных акциях протеста в воскресенье задержаны более 100 человек, свидетельствуют данные незарегистрированного в стране правозащитного центра "Весна".

В списках "Весны" сейчас 103 человека. Список продолжает дополняться. Ранее сообщалось о 42 задержанных.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они и в Бресте, Гродно, Смолевичах, посёлке Хатежино под Минском.

В списке "Весны" есть фамилия известной белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, её задержали возле Академии МВД в Минске. По информации интернет-портала Tut.by, Багинскую впоследствии отпустили.

Кроме того, в воскресенье во время выполнения редакционного задания по освещению несанкционированной акции была задержана журналист "Интерфакс-Запад". Корреспондента отпустили из РУВД Заводского района Минска после проверки документов.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в Гродно задержали двоих журналистов агентства БелаПАН. Их отпустили из милиции спустя три часа без составления протокола.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.

Теги: #задержания #протесты #минск
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