Более 40 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси - правозащитники

Более 40 участников несанкционированных акций протеста в Беларуси задержаны в воскресенье. Такие данные приводит незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В списках "Весны" сейчас 42 человека. Список продолжает дополняться.

Больше всего задержаний, по данным правозащитников, было в Минске, но проводились они в и Бресте, и Гродно.

В списке "Весны" есть фамилия белорусской оппозиционерки Нины Багинской. По данным правозащитников, её задержали возле Академии МВД в Минске.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходили по воскресеньям в белорусской столице. Последние несколько недель акции сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши проходят в районах Минска.