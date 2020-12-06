Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога на 12.00 выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"

Явка избирателей в г.Кривой Рог Днепропетровской области, где в воскресенье проходит повторное голосование на выборах городского головы, по состоянию на 12:00 составила 14,65% (погрешность 0,82%), сообщается на сайте Гражданской сети "Опора".

При этом в сообщении отмечается, что явка избирателей в ходе местных выборов 25 октября по всей Украине составляла 13,5%, а 29 ноября в Черновцах в ходе второго тура выборов городского головы на этот час составила 6,4% (погрешность 0,75%).

Как сообщалось, в городе Кривой Рог в воскресенье, 6 декабря, проходит повторное голосование, т.н. второй тур, на выборах мэра. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. За пост городского головы борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик, набравший в первом туре 25,94% голосов избирателей, и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, набравший 9,15% голосов.