Политика

13:03 06.12.2020

Санду на митинге в Кишиневе потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента

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Санду на митинге в Кишиневе потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента

Избранный президент Молдовы Майя Санду на акции протеста в воскресенье в Кишиневе обвинила действующего президента Игоря Додона в желании спровоцировать хаос в стране, потребовала отставки правительства и досрочных выборов парламента.

"Игорь Додон не хочет признать свое поражение. Он хочет сейчас поджечь страну, спровоцировать хаос, загнать Молдову в международную изоляцию! Он использует для этого воров и коррупционеров из парламента. К сожалению, в парламенте нет 51 порядочного депутата (большинство из 101), который заботился бы о стране и ее гражданах", - сказала она.

"Поэтому мы должны добиться немедленного роспуска парламента и досрочных выборов. Сделать это необходимо через отставку правительства. Мы много лет уже боремся против воров и бандитов. И мы свергнем их! Мы должны объединиться, сплотиться, чтобы добиться роспуска парламента и досрочных выборов. У нас нет другого выхода!", - добавила Санду.

Говоря о ситуации в парламенте, она отметила, что "Игорь Додон объединился с вором Иланом Шором, чтобы вместе воровать и дальше, грабить нас".

"Мы не должны позволить этого! И мы вышли сегодня, чтобы ясно заявить об этом! Народ на выборах президента однозначно высказался за перемены, за свободу, за справедливость. Мы хотим, чтобы Молдова развивалась, чтобы все воры сели в тюрьму, а граждане страны жили в мире и согласии", - сказала Санду, обращаясь к собравшимся на русском языке.

Как сообщалось, Санду призвала сограждан на акцию протеста. Она выступила с таким призывом, после того, как Партия социалистов действующего президента Игоря Додона на этой неделе создало парламентское большинство с партией "Шор" беглого молдавского олигарха Илана Шора и несколькими независимыми депутатами, которые вышли из Демократической партии. Они провели кадровые перестановки в руководстве парламента и парламентских комиссий, а также приняли ряд сомнительных законов, нарушив установленные законом процедуры.

В ходе выборов президента 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%. Полномочия действующего президента Игоря Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 декабря.

Теги: #кишинев #санду #митинг
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