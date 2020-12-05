Политика

16:56 05.12.2020

Оппозиция потребовала от премьера Армении уйти в отставку до 8 декабря

1 мин читать
Оппозиция потребовала от премьера Армении уйти в отставку до 8 декабря

Оппозиция предоставила премьер-министру Армении Николу Пашиняну время до 8 декабря, чтобы уйти в отставку.

"Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", - сказал представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на митинге у дома Пашиняна в субботу.

По его словам, оппозиция дает Пашиняну гарантии физической безопасности.

В субботу несколько десятков тысяч человек шествием направились к дому премьер-министра Армении Пашиняна, чтобы потребовать его отставки.

Теги: #требования #оппозиция #армения #премьер
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:41 05.12.2020
Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

Премьер Эстонии останется на самоизоляции до результатов второго теста на коронавирус

19:07 04.12.2020
Вопрос по руководителю правительства в ближайшее время подниматься не будет - Разумков

Вопрос по руководителю правительства в ближайшее время подниматься не будет - Разумков

19:06 04.12.2020
Правительство учтет предложения мэров и глав обладминистраций при усилении карантина - Шмыгаль

Правительство учтет предложения мэров и глав обладминистраций при усилении карантина - Шмыгаль

09:38 04.12.2020
МИД Азербайджана заявил о предвзятости резолюции парламента Франции о защите армянского народа

МИД Азербайджана заявил о предвзятости резолюции парламента Франции о защите армянского народа

21:01 02.12.2020
Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

Шмыгаль и Марченко презентуют проект госбюджета-2021 на заседании фракции "Слуга народа" – нардеп

21:59 30.11.2020
Шмыгаль и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

Шмыгаль и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

12:44 29.11.2020
Решение вопроса с военнопленными ускорится, если не будет внутренних столкновений в Армении - Пашинян

Решение вопроса с военнопленными ускорится, если не будет внутренних столкновений в Армении - Пашинян

11:19 23.11.2020
"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

20:34 20.11.2020
Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

Шмыгаль ждет от МВФ позитивный сигнал для получения нового транша в ближайшее время

19:42 19.11.2020
Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

Белорусская революция не антироссийская, а продемократическая - лидер оппозиции Тихановская на встрече с премьером Нидерландов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

Разумков: Оценивать деятельность Степанова пока что рано

ПОСЛЕДНЕЕ

В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

Бывший политзаключенный Кремля Сущенко избран первым зампредседателя Черкасского облсовета

Татаров о пикетах с требованием его отставки: Моя позиция неизменна - только украинские интересы

США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем -госдепартамент

Избранная президентом Молдовы Санду выступила по ТВ с призывом выйти на акцию протеста

Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА