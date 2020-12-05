Политика

13:39 05.12.2020

В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

1 мин читать
В Лондоне оценивают максимум в 50% шансы на соглашение с ЕС после Brexit

Власти Великобритании исходят из того, что шансы на заключение с ЕС соглашения об отношениях после Brexit максимум в 50%, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Источники в британском правительстве оценивают шансы на соглашение по Brexit максимум в 50%", - пишет газета.

Переговорщики из ЕС в субботу утром покинули Лондон после очередного раунда консультаций. Ожидается, что премьер Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позже в субботу проведут переговоры по телефону.

Сторонам еще предстоит решить вопросы, связанные с механизмом по решению спорных ситуацией, с созданием справедливых условий для конкуренции между компаниями, а также - с рыбной ловлей.

"Все остальные части соглашения, которое, как ожидается, займет более 600 страниц, как считается, согласованы", - отмечает The Guardian.

Теги: #ес #прогноз #brexit
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 05.12.2020
Синоптики прогнозируют похолодание в Украине

Синоптики прогнозируют похолодание в Украине

23:05 04.12.2020
Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

16:47 04.12.2020
Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

16:39 04.12.2020
В Украине произошел рестарт протестных движений, некоторые политики начинают подготовку к выборам президента – политологи

В Украине произошел рестарт протестных движений, некоторые политики начинают подготовку к выборам президента – политологи

15:24 04.12.2020
Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

12:06 04.12.2020
В Представительстве Евросоюза подтвердили отсрочку проведения Совета ассоциации Украина-ЕС

В Представительстве Евросоюза подтвердили отсрочку проведения Совета ассоциации Украина-ЕС

17:41 03.12.2020
Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

Советник делегации ЕС в Украине предлагает отдать ЕБРР 10% акций УЗ чтобы освободить компанию от обслуживания финансовых долгов

16:23 03.12.2020
В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

19:16 02.12.2020
Барнье не обещает заключение соглашения с Лондоном о будущих отношениях после Brexit

Барнье не обещает заключение соглашения с Лондоном о будущих отношениях после Brexit

18:50 02.12.2020
Постпреды стран ЕС дали согласие на утверждение санкционного режима за нарушения прав человека

Постпреды стран ЕС дали согласие на утверждение санкционного режима за нарушения прав человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

Разумков: Оценивать деятельность Степанова пока что рано

ПОСЛЕДНЕЕ

Бывший политзаключенный Кремля Сущенко избран первым зампредседателя Черкасского облсовета

Татаров о пикетах с требованием его отставки: Моя позиция неизменна - только украинские интересы

США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем -госдепартамент

Избранная президентом Молдовы Санду выступила по ТВ с призывом выйти на акцию протеста

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

География ремонта автодорог в 2020 году распространена по всей Украине - Шуляк

Шмыгаль рассчитывает на ратификацию Соглашения о политсотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией до конца года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА