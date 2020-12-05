Татаров о пикетах с требованием его отставки: Моя позиция неизменна - только украинские интересы

Заместитель руководителя Офиса президента Украины (ОП) Олег Татаров заявил, что пока находится во власти, намерен и дальше продвигать политику уменьшения влияния на Украину сил, пытающихся навязать стране внешнее управление.

"До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление", - написал он в пятницу вечером на своей странице в Facebook, комментируя акцию возле Офиса президента с призывом к его отставке.

Татаров подчеркнул, что не боится "ни сфальсифицированных уголовных дел, ни пикетов, ни требований".

"Моя позиция неизменна - только украинские интересы и формирование исключительно национальной и независимой правоохранительной политики, без чьих-то подсказок и внешних указаний", - отметил он.

В свою очередь советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что Татаров в своих высказываниях о попытках внешнего управления Украиной говорил не об отношениях с Международным валютным фондом (МВФ) или Всемирным банком.

"Официально хотим всех заверить в том, что господин Татаров под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирного банка, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Подоляк указал, что у Украины отличные стратегические отношения с западными партерами, которые позволяют стране уверенно себя чувствовать в конкурентном глобальном мире.

"Для нас эти отношения крайне важны, что неоднократно публично подчеркивал президент Владимир Зеленский", - сказал он.

Подоляк отметил, что в последние дни замглавы ОП Татаров находится под серьезным и системным психологическим давлением. "Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе, и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами Офиса президента, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича", - пояснил он.