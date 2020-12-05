США прекратили пять программ культурного обмена с Китаем -госдепартамент

США прекратили действие пяти программ культурного обмена с Китаем, сообщил американский госдепартамент, назвав эти программы "инструментами пропаганды мягкой силы".

"В то время как другие программы, финансируемые под эгидой закона о взаимном образовательном и культурном обмене, являются взаимовыгодными, пять программ, о которых идет речь, полностью финансируются и управляются правительством (Китая - ИФ) в качестве инструментов пропаганды мягкой силы", - говорится в распространенном госдепом заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Накануне администрация Трампа ввела новые ограничения на поездки в страну для членов Коммунистической партии Китая (КПК) и их ближайших родственников.

Как говорится в заявлении представителя американского госдепартамента, срок действия туристических виз для членов китайской компартии сокращается с 10 лет до одного месяца.

Такое решение является частью "нынешней политики, регулятивной и правоохранительной мерой" правительства США с целью защиты жителей страны от "пагубного влияния КПК".

Кроме того, США ввели запрет на закупки хлопка и продукции из него производства Синьцзянского производственно-строительного корпуса КНР, мотивируя это "использованием принудительного труда" местных жителей - уйгуров.

Китайская англоязычная газета China Daily заявила, что рассматривает эти шаги как стремление настроенных против Китая политиков в администрации Трампа закрепить свою жесткую антикитайскую политику и после своего ухода.

Она отметила, что действия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Китая привели к тому, что в некоторых аспектах созданная напряженность в китайско-американских отношениях уже приобрела необратимых характер.

"Даже если новая администрация имеет какое-либо намерение ослабить напряженность, которая была посеяна и продолжает сеяться, некоторый ущерб просто не подлежит восстановлению, чего и добивается действующий президент США", - говорится в редакционной статье издания.